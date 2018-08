IFA 2018 Berlin: Diese Highlights sehen Besucher

Die IFA in Berlin zeigt Unterhaltungselektronik wieder in schönstem Licht. Wir zeigen die Trends der diesjährigen Elektronikmesse.

Berlin. Die IFA in Berlin ist kurz vor dem Start ausgebucht. Ab dem 31. August zeigen große und kleine Aussteller zahlreiche Neuheiten und technische Innovationen. Zu den Trends gehören neben TV-Techniken wie UHD und OLED auch das Streamen von Medieninhalten, Künstliche Intelligenz, das autonome Fahren sowie die Sprachsteuerung von Geräten.

„Ich bin mir sicher, dass die Sprachsteuerung in diesem Jahr ihren Durchbruch in der Unterhaltungselektronik erleben wird“, sagte Hans-Joachim Kamp, Vorstandsvorsitzender der Ausrichterin gfu, am Donnerstag in Berlin.

IFA startet – Das sind die Höhepunkte der Messe:

Mit zahlreichen Formaten will die Messe der innovativen Vielfalt der Branche gerecht werden. Die IFA Next bietet erneut Platz für Technologie- und Innovations-Präsentationen etwa von Künstlicher Intelligenz und Spracherkennung in einer Halle.

• Autonomes Fahren: Mit der neuen „Shift Automotive“ wollen die Veranstalter an den letzten beiden Messetagen auch das Thema autonomes und vernetztes Fahren auf die Messe bringen. Die Shift Automotive werde in Zusammenarbeit mit der Geneva International Motor Show künftig halbjährlich in Berlin und Genf veranstaltet werden, sagte IFA-Direktor Jens Heithecker.

• Fernsehen: Auf der IFA in Berlin werden unter den neuesten Technologien vor allem auch Bildschirme in 8k-Auflösung zu den Stars gehören, die im Vergleich zu Full-HD 16 Mal mehr Pixel bieten.

• Smartphones: War die IFA vor einigen Jahren vor allem eine Radio- und Fernsehmesse, sind in den vergangenen Jahren Smartphones in den Mittelpunkt gerückt. Samsung wird das Galaxy Note 9 zeigen und es gibt Gerüchte, dass Sony sein Xperia XZ3 präsentieren wird.

• Hover-Inlineskates: Nachdem iOHawks 2015 sein Hoverboard vorgestellt hat, legt das Unternehmen jetzt nach: Mit passenden Inlineskates soll es jetzt möglich sein, mit zwölf Kilometer pro Stunde bis zu acht Kilometer durch die Straßen zu düsen. Gesteuert wird mit dem Körpergewicht.

• High-Tech-Windeln: Mit dem Smartphone checken, wann man die Windel beim Kind wechseln muss? Möglich macht das jetzt das taiwanesische Unternehmen Opro9. Sensoren messen Feuchtigkeit und Temperatur in der Windel – und schicken die Daten ans Smartphone, das via App einen Windelwechsel anzeigt.

YouTube-Video zeigt IO Hawk Next

Handelskrieg bremst Erwartung nicht

Für die Unterhaltungselektronik, aber auch bei Elektro-Klein- und Großgeräten, die in diesem Jahr zum zehnten Mal auf der IFA vertreten sind, bieten sich den Herstellern aktuell gute Aussichten. Das Konsumklima befinde sich derzeit auf einem „Allzeithoch“, sagte Kamp.

Es gebe zwar negative Auswirkungen durch den Handelskrieg zwischen den USA und China. Bei der Einkommenserwartung sei der Wert hierzulande aber so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und es gebe so viele Beschäftigte wie nie.

Die Unterhaltungselektronik profitiert davon – mit Einschränkungen. Im ersten Halbjahr machte die Sparte der Consumer Electronics inklusive Komponenten, Smartphones und PCs mit 12,6 Milliarden Euro Umsatz ein leichtes Plus von 0,3 Prozent.

Das Geschäft mit TV-Geräten wurde allerdings unter anderem von der Fußballnationalmannschaft gebremst: Durch deren vorzeitiges Ausscheiden aus der WM schwächte sich der erwartete Impuls auf das Einkaufsverhalten bei neuen Fernsehern spürbar ab.

Insgesamt wurden laut gfu im ersten Halbjahr drei Millionen TV-Geräte verkauft, 11 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sackte um 4,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro ab.

Weiterer Messeraum am Gleisdreieck

Für das Jahr 2018 erwartet Kamp ein Minus von acht Prozent auf 6,5 Millionen verkaufte TV-Geräte. Stark zulegen dürften zugleich Fernseher mit OLED-Bildschirm, die mit Hilfe von Flüssigkristallen ein besonders kontrastreiches Bild bei deutlich geringerem Strombedarf wiedergeben, sowie Geräte mit Ultra-HD-Auflösung für gestochen scharfe Bilder.

Wegen des inzwischen eng gewordenen Raums auf dem Berliner Messegelände findet die Fachmesse IFA Global Markets wieder in der Station Berlin am Gleisdreieck statt. Mit „hub27“ baue die Messe jedoch unter dem Funkturm auch eine neue multifunktionale Halle, sagte Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin. Das waren die Trends der letzten IFA 2017.

Die „hub27“ werde mit 15.000 Quadratmetern die größte Halle auf der Fläche werden und soll 2019 zur Verfügung stehen. (bekö/dpa)