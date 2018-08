Bundeswehr-Plakat zur Gamescom sorgt für Aufregung

Am ersten Publikumstag hieß es für viele Zocker erst einmal Warten - die Einlasskontrollen wurden in diesem Jahr verstärkt.

Besucheransturm bei der Gamescom Am ersten Publikumstag hieß es für viele Zocker erst einmal Warten - die Einlasskontrollen wurden in diesem Jahr verstärkt.

Berlin. Ein Werbeplakat der Bundeswehr zur Gamescom sorgt in den sozialen Netzwerken für Wirbel. Es zeigt bewaffnete Kämpfer in Computerspieloptik. Dazu heißt es in Anlehnung an die häufig im Mehrspielermodus gespielten beliebten Ego-Shooter: „Multiplayer at its best!“

Es ist auch ein Hinweis zum Bundeswehr-Stand auf der Gamescom zu sehen.

„Die Bundeswehr lässt den Krieg so darstellen, als sei es ein Spiel“, heißt es in dem Tweet des Nutzers „MOK“, der das Plakat entdeckt und fotografiert hatte. Der Beitrag wurde hundertfach geteilt und mit „Gefällt mir“ markiert. „Das geht zu weit“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer findet: „Das ist echt arm. Die müssen echt verzweifelt sein.“

Bundeswehr auf Gamescom

die Bundeswehr lässt den Krieg so darstellen als sei es ein Spiel... #Gamescom2018



armes deutschland pic.twitter.com/JKbHpxWjv9 — MOK (@MOKoffiziell) August 21, 2018

Die Bundeswehr hat einen eigenen Stand auf der weltweit größten Computerspielmesse Gamescom. Von der Digital-Konferenz Republica im Mai war sie noch ausgeschlossen worden, was für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt hatte. (bekö)