„YouTube Goldene Kamera Digital Award“ – Stimmen Sie ab!

So werde ich zum YouTube-Star! YouTube: Mit 40 Millionen Nutzern im Monat allein in Deutschland ist YouTube tatsächlich das neue Fernsehen – keiner Wunder, dass hier jeder rein will. Redakteurin Johanna Rüdiger wollte herausfinden, wie man zum YouTube-Star wird und war deshalb beim Nachwuchswettbewerb "YouTube NextUp" mit dabei.