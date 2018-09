Fortnite Season 6: Das sind die Neuerungen in Battle Royale

Berlin. Bei der WM 2018 hat Antoine Griezmann mit seinem Jubel ordentlich Werbung für das Spiel Fortnite gemacht – dabei war das fast nicht möglich. Das Spiel geht mit der Season 6 in seine sechste Runde und gilt als eines der populärsten Spiele auf Konsolen wie der Playstation, dem PC und auf Mobilgeräten.

Wie populär Fortnite ist, zeigt auch, dass es Vorbild für andere Computerspiele geworden ist. Die Entwickler der Fußball-Simulation Fifa 19 haben beispielsweise längere Zeit überlegt, Jubel-Tänze aus Fortnite in das eigene Spiel zu übernehmen.

Nun steht fest: Einige der Tänze sind in Fifa 19 enthalten. Doch wie konnte ein Spiel, dessen Hauptmodus Battle Royale kostenlos ist, so bekannt werden? Und was ist neu in Season 6? Wir klären die wichtigsten Fragen:

• Was ist das Prinzip hinter Fortnite?

Bei Fortnite schlüpfen Spieler in die Rolle einer Comic-artigen Figur, die sie aus der Verfolgerperspektive steuern. Im Einzelspieler-Modus kämpfen Spieler in einer Endzeit-Welt gegen Zombies.

Doch weit populärer ist der Mehrspieler-Modus von Fortnite mit dem Namen Battle Royale. In diesem Modus kämpfen bis zu 100 Spieler gleichzeitig gegeneinander – wer übrig bleibt, gewinnt.

YouTube: Der Trailer zu Fortnite Season 6

In einer weiträumigen Landschaft können Spieler Teams bilden und sich Waffen schnappen, die zufällig platziert werden. Der wohl größte Unterschied zu vielen anderen Spielen dieser Art: Fast alle Gegenstände können zerstört und als Barrikaden, Brücken oder Treppen wieder aufgebaut werden. So können sich Spieler in ihren eigenen kleinen Forts vor Angriffen der anderen schützen.

• Gibt es Fortnite nur auf der Playstation 4?

Nein, Fortnite Battle Royale ist mittlerweile auf allen großen Plattformen verfügbar. Auf PC, XBox One, Mac, Playstation 4 und Nintendo Switch lässt es sich spielen. Und das kostenlos. Es gibt zwar einen kostenpflichtigen Season-Pass, der allerdings nur kosmetische Neuerungen bringt: zum Beispiel neues Aussehen für Spieler und neue Texturen für Waffen.

Wir testen Nintendo Switch! Heiß ersehnt: Nintendo stellt seine neue Konsole Switch vor. Unsere Spiele-Experten Lucas, 11 Jahre, und Nico, 14 Jahre, machen den großen Test: Spiele, Grafik, Bedienung – alles wird genau geprüft. Wir testen Nintendo Switch!

Sony gab kurz vor dem Start der Season 6 von Fortnite bekannt, dass auch Cross-Play möglich sein soll. Das heißt, dass Spieler mit einer Playstation auch gegen Spieler auf anderen Konsolen spielen können. Bisher war dies nicht möglich.

• Was ist neu in der Season 6 von Fortnite?

Der Spiele-Entwickler Epic Games hat pünktlich zum Start eine ausführliche Liste mit allen Neuerungen zu Fortnite Season 6 veröffentlicht: die Patch-Notes. Die wichtigsten Neuerungen sind die Möglichkeit als Schattengestalt zu spielen und die Zeiten im Auge des Sturms werden kürzer.

Dazu wurden folgende Gegenstände aus dem Spiel entfernt: Impulsgranate, schallgedämpfte Maschinenpistole, leichtes Maschinengewehr, Rausschmeißer und Fernzündladungen. Dazu gibt es wieder neue Looks für Spielfiguren (Skins) und Änderungen bei der Beschaffenheit der Spielarena.

• Warum ist das Spiel so populär?

Fortnite Battle Royale spielten zu Beginn der Season 5 (5. großes Update des Spiels) nach gleichlautenden Berichten über 100 Millionen Spieler weltweit. An einem Wochenende Anfang Februar sollen laut dem Spiele-Magazin „Gamestar“ über 3,2 Millionen Menschen gleichzeitig Fortnite gespielt haben.

Zum Vergleich: Das Konkurrenzspiel PUBG kam auf knapp drei Millionen Zocker, das seit Jahren populäre Spiel Counterstrike nur auf rund 800.000.

Einer der Gründe für die große Popularität von Fortnite dürfte sein, dass es auf allen Plattformen erhältlich ist – vor allem auch auf der Playstation und der Xbox. Der Konkurrent PUBG war hingegen nur für PC, Xbox und mobile Android- und iOS-Geräte verfügbar.

Da gerade die Playstation auch bei Fußballern und Prominenten beliebt ist, teilen auch sie in sozialen Netzwerken Bilder und Videos, auf denen sie beim Spielen zu sehen sind. Und damit liefern sie eine gute Werbung für das Spiel.

• Was hat es mit den Tänzen in Fortnite auf sich?

In Fortnite können Spieler nach einer erfolgreichen Aktion – oder einfach so – tanzen. Hobby-Programmierer und die Erfinder des Spiels lassen sich immer wieder neue Moves einfallen, die dann auch ihren Weg ins Spiel und – wie im Fall Griezmann – auf den Fußballplatz finden. Auch das Tänzchen, das der Franzose Samuel Umtiti nach seinem Siegtor gegen Belgien im WM-Halbfinale hinlegte, hat Fortnite als Vorbild.

YouTube: Griezmann jubelt wie bei Fortnite

Auf Videoplattformen wie YouTube gibt es Tausende Videos, in denen mehr oder weniger begabte Tänzer die Bewegungen nachahmen. Die besseren Tänzer bieten sogar Online-Kurse für das Nachtanzen von Fortnite-Bewegungen an.