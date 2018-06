Eine Frage der Einstellung So empfängt man zur Fußball-WM ein gutes TV-Bild

Am 14. Juni ist Anpfiff: Das erste Match der Fußball-WM startet in Russland. Ein guter Grund zu überprüfen, ob Fernseher, Beamer und Klangausstattung so fit sind wie die Spieler. Ein paar Tipps für die Optimierung.