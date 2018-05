Warum die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die Falschen trifft

Berlin. Mehr Transparenz, Kontrolle über die Daten, informationelle Selbstbestimmung: Von Ebay, über Carsharing-Anbieter bis zum kleinen Special-Interest-Newsletter bombardieren Unternehmen derzeit ihre Kunden mit E-Mail-Nachrichten: Grund ist die neue Datenschutz-Grundverordnung, die ab dem 25. Mai greift.

Was für die Bürger grundsätzlich viele Vorteile verspricht (Löschen personenbezogener Daten, Infos über Speicherdauer- und -zweck, schnellere Meldung von Datenpannen etc.), droht für mittelständische Unternehmen und Vereine in einem bürokratischen Fiasko zu enden. Sie müssen Datenbanken mit Kunden- und Mitgliedsdaten entstauben, dem Nutzer die Datenverarbeitung im Detail offenlegen und ab einer Firmengröße von zehn Mitarbeitern einen eigenen Datenschutzbeauftragten berufen.