Vor einiger Zeit verzweifelten Nutzer unter dem Hashtag #dressgate an der Farbe eines Kleides. Nun macht eine Sounddatei die Runde.

Rätsel "Yanny" oder "Laurel"? Nutzer verzweifeln an Audiodatei

Berlin. Vor rund zwei Jahren machte die Frage "Welche Farbe hat dieses Kleid?" Internetnutzer rund um den Globus verrückt. Manche sahen ein blau-schwarzes Kleidungsstück, andere waren sich dagegen sicher, dass es auf jeden Fall weiß-gold ist.

Nun könnte es nach #Dressgate bald ein neues Schlagwort geben: #Soundgate. Die Video-Bloggerin und Influencerin Cloe Feldmann hat eine Sounddatei online gestellt und fragt: "Was hört ihr?" Und wieder verzweifelt das Netz.

"Yanny" oder "Laurel"?

In Dauerschleife wird in der Sounddatei ein Wort gesprochen, vermutlich von einer automatischen Stimme. Die große Frage dazu lautet: Was sagt die Stimme? "Yanny" oder "Laurel"?

Cloe Feldmann, im Netz mit ihrem Youtube-Channel Cloe Couture bekannt, hat ihre Fans in einer Instagram-Story aufgerufen, abzustimmen. Mittlerweile verbreitet sich ein Post von ihr mit der Frage auch auf Twitter rasend. Über 35.000 mal wurde die Sounddatei retweetet – in nur zwei Tagen.

Erneut gibt es zwei Lager. "Ich habe das jetzt zehnmal angehört und kann nicht verstehen, wieso manche Laurel hören", schreibt ein Nutzer. Userin Nina Harris gibt sich Mühe, aber ohne Erfolg: "Ich versuche Yanny zu hören, aber es geht nicht." Darauf meint eine andere Nutzerin: "Witzig. Ich versuche das Gleiche mit Laurel, aber ich kann nicht!"

Wissenschaftler schalteten sich ein

Im Falle des berühmten #Dressgate hatten sich sogar Wissenschaftler mit der Frage beschäftigt. Ihre Erklärung: Das Auge gleicht bei Unsicherheit darüber, ob ein Motiv im Schatten oder Licht steht, die Farbwirkung automatisch aus und entscheidet sich für eine Variante. Ob die Forscher für die Audiodatei wohl auch eine ähnliche schlüssige Erklärung haben?

(bekö/alka)