Tipps für gute Podcast-Mikrofone

Berlin. Podcasts sind gekommen, um zu bleiben. Trotz der Beliebtheit dieses Mediums scheitern viele Enthusiasten und Einsteiger immer wieder an der wichtigsten Stelle: möglichst gute Aufnahmequalität. Häufig liegt das am Mikrofon - nicht jedes ist gut geeignet.

Ulrich Hilgefort von der Fachzeitschrift "c't" kann über diese Annahme nur schmunzeln: "Wenn das so einfach wäre, gäbe es ja nur noch teure Mikrofone", sagt er. Wichtiger ist, die richtige Mikrofontechnik zu nutzen. Es macht einen großen Unterschied, ob man ein Musikinstrument aufnimmt, ein Interview im Freien führt oder einen Text in der eigenen Wohnung aufzeichnet. Hier unterschieden sich Mikrofone vor allem in drei Eigenschaften: Richtwirkung (also aus welchen Richtungen Schallwellen gut erfasst werden können), Bauweise und allgemeine Empfindlichkeit.