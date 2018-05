WhatsApp: Diese Nachrichten lassen Smartphones abstürzen

Ein Emoji und etwas Text mit großen Folgen: Harmlos wirkende WhatsApp-Nachrichten zwingen sowohl Android als auch iOS in die Knie.

Berlin. Derzeit machen auf WhatsApp mehrere Nachrichten die Runde, die die App sowie das Betriebssystem des Smartphones zum Absturz bringen können. Die Nachrichten machen einen harmlosen Eindruck und bestehen meist aus unverdächtigem Text, wie "This is very interesting", gefolgt von einem "weinend lachen"-Emoji. Eine weitere Nachricht fordert den Nutzer explizit dazu auf, die Nachricht nicht zu berühren und beinhaltet ein "Schwarzer Punkt"-Emoji.

Das System wird erst überlastet, wenn der Nutzer die Nachricht antippt. Der sichtbare Text ist dabei irrelevant, die Nachricht besteht neben Text und Emojis aus hunderten, nicht sichtbaren Steuerzeichen. Dieser Unicode definiert die Schreibrichtung, um beispielsweise Arabisch oder Hebräisch korrekt darstellen zu können.

Verdächtige WhatsApp-Nachrichten einfach nicht anklicken

Offenbar reicht es aus, diese Anweisung immer zu wiederholen, um das System zum Absturz zu bringen. Sowohl Android als auch iOS sind davon betroffen. Bereits beim Kopieren der Nachricht auf einem Gerät mit macOS z

WhatsApp: Das sind die wichtigsten Tipps und Tricks WhatsApp ist der am weitesten verbreitete Messenger in Deutschland. Die App bietet zahlreiche Funktionen. Wir stellen die sechs wichtigsten vor. WhatsApp: Das sind die wichtigsten Tipps und Tricks

eigte sich, wie ressourcenintensiv die Nachricht sein kann.

Das Problem scheint zudem nicht auf WhatsApp beschränkt zu sein, allerdings verbreiten sich auf der Facebook-Plattform derzeit die Nachrichten. Bis das Problem offiziell behoben wird, sollte man darauf verzichten, verdächtige Nachrichten anzutippen.

• Dieser Text ist zuerst auf futurezone.de erschienen – Das neue Tech-News-Portal der Funke Mediengruppe.