Nazi-Passagen gelöscht: Wikipedia sperrt Landtag Sachsen

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia hat alle Nutzer aus dem sächsischen Verwaltungsnetz für die anonyme Bearbeitung von Einträge gesperrt. Das geht aus dem sogenannten Sperr-Logbuch der Wikipedia hervor.

Am Mittwoch hatte ein Nutzer aus dem Netzwerk der Landesverwaltung den Wikipedia-Eintrag über den Freistaat Sachsen bearbeitet. Pikanterweise löschte er ausgerechnet Passagen aus dem Text, in denen es um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in dem ostdeutschen Bundesland ging.