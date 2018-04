Speicherverwaltung hilft beim Mac-Aufräumen

Berlin. Die Festplatte des Mac ist voll, aber wo die ganzen Speicherfresser liegen, weiß man nicht so recht? Hilfe gibt es vom Dienstprogramm "Speicher verwalten". Es lässt sich über einen Rechtsklick auf das Festplattensymbol auf dem Schreibtisch aufrufen.

In der folgenden Auflistung werden dann die verschiedenen Dateitypen und ihre Größe angezeigt. Per Klick in die Kategorien kommt man zu den Dateien selbst und kann sie bei Bedarf löschen.