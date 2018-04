Stromausfall an Knotenpunkt legt bundesweit Internet lahm

Wegen des Stromausfalls in Frankfurt waren in der Nacht viele Seiten nicht mehr erreichbar, die Surf-Geschwindigkeit vieler Nutzer stark gedrosselt (Symbolfoto).

Ein Stromausfall an einem Knotenpunkt in Frankfurt hat stundenlang das Internet lahmgelegt. Viele Seiten waren nicht erreichbar.

Ein Stromausfall am Internetknotenpunkt De-Cix in Frankfurt hat am Montagabend stundenlang Internetverbindungen in ganz Deutschland gestört. Viele Seiten waren zwischenzeitlich nicht erreichbar, die Surf-Geschwindigkeit vieler Nutzer stark gedrosselt.

Grund sei ein "massiver Stromausfall" des Dienstleisters Interxion, teilte De-Cix kurz vor Mitternacht auf Twitter mit. Davon sei auch der Teil-Knoten De-Cix 6 am Internetknotenpunkt in Frankfurt betroffen.

Größter Knotenpunkt der Welt

In der Nacht versuchte der Betreiber, den Datenverkehr über andere Routen umzuleiten. Gegen 6.30 Uhr hieß es, der Strom sei wieder da und "für den Moment stabil". Auch die Webseiten sind wieder erreichbar.

Schaltstellen wie der De-Cix verteilen die Inhalte des Netzes dezentral an die Nutzer. Er gilt als größter Internetknoten der Welt und sorgt dafür, dass die Inhalte in Westeuropa verteilt werden. (küp)