Nutzer aus mehreren Teilen der Welt melden am Donnerstag Störungen bei Facebook.

Facebook ist offenbar in mehreren Teilen der Welt nicht erreichbar. Nutzer aus Teilen der USA, aus Europa und Asien melden Probleme.

Berlin. Facebook ist offenbar in Teilen der USA sowie in mehreren Ländern in Europa und Asien nicht erreichbar. Nutzer weltweit berichten auf Twitter von Problemen. Dazu posten sie Fotos und Screenshots ihrer Monitore mit Fehlermeldungen.

Vor allem gebe es Schwierigkeiten beim Login. Auch die Seite im Browser oder über die App zu laden, mache Probleme. Störungen gibt es offenbar zudem mit der WhatsApp-Webversion sowie Instagram. (jkali/nsa)