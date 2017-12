App für Autoren: Endlich Schreibblockaden lösen

Meerbusch. Journalisten, Schriftsteller und Studenten: Alle, die schreiben, plagt gelegentlich die berüchtigte Schreibblockade. Der blinkende Cursor auf dem leeren Bildschirm in der Textverarbeitung wird zum echten Hindernis. Wenn überhaupt, kommen Wörter und Sätze nur stockend.

Mit einem vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Konzept möchte die Online-Textverarbeitung The MostDangerousWriting App die Blockade lösen - und zwar mit sanftem Druck. Denn meist hilft es den Betroffenen, einfach zu schreiben, ohne auf perfekte Formulierungen zu achten. Für Korrekturen bleibt später immer noch Zeit. Indem die Web-App den Text wieder löscht, wenn fünf Sekunden lang keine neue Eingabe kommt, möchte sie den Nutzer zum Weiterschreiben animieren - wenn auch auf sehr unbarmherzige Art und Weise.

Zu Beginn legt der Nutzer fest, wie lange er ununterbrochen am Stück schreiben möchte: Entweder er wählt eine Zeit zwischen 3 und 60 Minuten oder eine Wortanzahl zwischen 75 und 1667 Wörtern. So lange er das selbst gesteckte Ziel nicht erreicht hat, schlägt die 5-Sekunden-Regel gnadenlos zu: Wer zu lange nichts schreibt, verliert den kompletten Text. Optional wählt man den Hardcore-Modus und sieht dann nicht mal, was man schreibt - abgesehen vom kurzen Aufblitzen des Buchstabens, der zuletzt getippt wurde.

Erreicht der Anwender das Ziel, tippt er also entweder eine gewisse Zeit lang kontinuierlich oder eine bestimmte Anzahl von Wörtern ohne Pause, darf er sein Werk speichern und als simple Textdatei herunterladen. So möchte The MostDangerousWriting App den Nutzer in einen Schreibfluss bringen, der häufig sehr produktiv verlaufen und die Schreibblockade lösen kann.

