Das richtige Essen lernen

Richtig essen lernen: Wie ich an meinen freien Abenden in den Corona-Lockdowns zur Ernährungsberaterin wurde.

Als Societyreporterin und Restaurantkritikerin habe ich meine Wohnung in den vergangenen Jahren häufig nur zum Schlafen gesehen. Sport, Büro, Abendtermin, Repeat. Mit der Corona-Pandemie und ihren Lockdowns löste sich meine Arbeitsgrundlage Anfang 2020 in Luft auf und ich hatte plötzlich sehr viel Zeit. Nachdem ich ein Bananenbrot gebacken, Kimchi eingelegt und einen Sauerteig getötet hatte, beschloss ich, an meinen Abenden auf dem Sofa einen langgehegten Plan in die Tat umzusetzen: eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Nicht, weil ich meinem Job den Rücken kehren wollte, sondern ganz einfach aus Interesse. Gesunde Ernährung spielte in meinem Leben schon eine große Rolle, als ich deren Sinn noch gar nicht verstand.

Lernen, was im Körper passiert, wenn wir essen

Meine Mutter hatte auf der Höhe der BSE-Krise beschlossen, Vegetarierin zu werden und mit Quinoa-Rezepten experimentiert, lange bevor das Inkakorn zum Superfood wurde. Süßigkeiten waren bei uns zu Hause eine Rarität, Besuche in Fast-Food-Restaurants fühlten sich für meine Schwester und mich an wie Feiertage. Damals waren wir mäßig begeistert, heute bin ich meinen Eltern dankbar. Gesunde Ernährung ist für mich keine Qual, sondern Normalität. Die Süchte, die viele Menschen an Diätversuchen verzweifeln lassen, habe ich einfach nicht.

Als ich vor einigen Jahren anfing, für die Berliner Morgenpost über Restaurants zu schreiben, musste ich feststellen, dass meine Überzeugungen und die der meisten Küchenchefs nicht besonders gut kompatibel waren. Der Fleischgang galt noch immer als Herzstück eines Menüs, an Butter wurde nicht gespart. Natürlich schmeckte vieles davon großartig und ich warf mich gerne mit offenen Armen in mir unbekannte Genusswelten – zumindest „im Dienst“. Ich weiß nicht, wie oft ich seitdem gefragt wurde, wie ich trotz meines guten Hungers so schlank bleiben. Dabei begann ich mich zu fragen, wie das, was für mich intuitiv ist, tatsächlich zu erklären ist. Was passiert im Körper, wenn wir bestimmte Lebensmittel essen?

Die Suche nach einer passenden Ausbildung erwies sich zunächst als unübersichtlich. Die Berufsbezeichnung Ernährungsberaterin ist gesetzlich nicht geschützt und der Weg dorthin entsprechend nicht staatlich geregelt. Es gibt Aus- und Weiterbildungen in Voll-, Teilzeit und berufsbegleitend, online und in Präsenz, aber auch Studiengänge wie Ökotrophologie. Einen guten Überblick – auch über die Kosten – bieten die Website www.ernaehrung-studieren.de. Meine Wunschkriterien – berufsbegleitend, online sowie in Kosten- und Zeitaufwand nicht ausufernd – fand ich bei der Academy of Sports. Diese bietet, staatlich und Dekra-geprüft, Aus- und Weiterbildungen in der Fitness- und Gesundheitsbranche als reine Online-Kurse oder vor Ort in deutschlandweiten Ausbildungsstätten. Die Ausbildung zur Ernährungsberaterin startet mit der zwölfwöchigen C-Lizenz für Grundkenntnisse und kann bis zum Abschluss Geprüfter Ernährungsfachwirt für eine Profiqualifikation auf 27 Monate ausgeweitet werden. Ich entschied mich für die C- und B-Lizenz mit dem Ziel Aufbauqualifikation, berufsbegleitend in sieben Monaten für jeweils knapp 80 Euro. Die Themen: Grundlagen der Ernährung, Grundlagen der Nährstoffe, Ernährungsformen und Trends sowie Ernährungsberatung und Kommunikation.

Da die Ausbildung digital über einen Online-Campus mit Lehrskripten, der Möglichkeit zu interaktivem Lernen und Lerngruppen zum Austausch mit anderen Auszubildenden erfolgt, kann jederzeit begonnen werden. Jede Woche werden neue Skripte freigeschaltet – das zuvor Gelernte muss dafür mit einem Zwischentest in Multiple-Choice-Form abgeschlossen werden. Schummeln ist zu Hause zwar möglich, wird durch eine zeitliche Begrenzung aber sehr effektiv erschwert. Für das wöchentliche Skript inklusive Prüfung habe ich meist einen halben Tag am Wochenende veranschlagt. In digitalen Präsenzphasen, die regelmäßig abends stattfinden und individuell gebucht werden können, wird das Wissen in Gruppenarbeiten mit Coaches vertieft. Das Bildungsniveau ist dabei recht unterschiedlich. Wer schon einmal fürs Abitur gelernt hat, sollte keine Schwierigkeiten haben, zügig zu folgen.

Ähnlich frustrierend wie eine Bio-Grundkursklausur waren für mich dann allerdings auch die ersten Wochen bis zum Erreichen der C-Lizenz – ebenfalls in Form einer Online-Prüfung. Wieder lernte ich den Aufbau der Zelle und die chemische Zusammensetzung von Körper- und Nährstoffen mit Begriffen, die ich mir auch dieses Mal nicht merken konnte. Sicher sollte man diese Grundlagen einmal gehört haben, wenn nicht schon in der Schule passiert. Für meine Zwecke hielt ich sie für wenig relevant und verfuhr nach dem Prinzip: Man muss nicht alles wissen, nur, wo es steht.

Gesunde Ernährung bedeutet für jeden etwas anderes

Richtig interessant wurde es für mich erst mit der B-Lizenz. Endlich erfuhr ich, welche Aufgaben Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße im Körper im besten Fall übernehmen und wie sie schaden, welche Stoffe und äußere Faktoren es für eine gesunde Ernährung außerdem braucht oder eben nicht, was passiert, wenn es an etwas mangelt und wie man all das vermittelt. Die Ausbildung folgt in ihren Inhalten den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, mit ein bisschen Vorwissen und persönlichen Präferenzen fand ich das nicht immer zeitgemäß. Vegetarische Ernährung oder intermittierendes Fasten werden nur angerissen und tendenziell als argwöhnisch zu betrachtende Trends dargestellt. Ob es realistisch ist, dass sich gesunde Ernährung im Alltag über Gleichungen zum Ausrechnen von Kalorienbedarf und Grundumsatz vermitteln lässt, halte ich für fragwürdig.

Was ich mitgenommen habe, ist vor allem, dass jeder Mensch und jeder Körper anders ist und deshalb Kommunikation das Wichtigste ist, auch wenn es darum geht, gesundes Essen verständlich zu vermitteln. Wie ich mich selbst ernähre, erzähle ich aus dem gleichen Grund ungern, weil es für niemanden ein Maßstab sein sollte. Die mündliche Abschlussprüfung – ein simuliertes Erstgespräch mit einem Klienten nach einer zweitägigen Gruppen-Präsenzsitzung, habe ich bereits absolviert. Als die Abschlussarbeit – das Erstellen eines Ernährungskonzepts – fällig wurde, hatte mich der Arbeitsalltag bereits wieder so weit zurück, dass sie bisher aussteht. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber das mit der Abgabe auf den letzten Drücker hat ja auch in der Uni schon immer am besten geklappt.