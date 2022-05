Technik Winziger Roboter in Form einer Mini-Krabbe

Ein winziger Roboter, kleiner als ein Floh: Forscher haben in den USA den bislang kleinsten ferngesteuerter Roboter gebaut.

In den USA haben Forscher den bislang kleinsten ferngesteuerten Roboter entwickelt - in einer besonderen Form. In der Zukunft könnten die Roboter noch für Einsätze bedeutend werden.