Perseiden: Was man über die Sternschnuppennacht wissen muss

Sternschnuppen Perseiden: So sieht man viele Sternschnuppen am Wochenende

Heppenheim. Nach der Mondfinsternis kommen die Sternschnuppen. Der August ist der Monat der Perseiden: Denn der Meteorstrom gilt als der ergiebigste des ganzen Jahres. Den Höhepunkt bilden die Nächte vom 10. bis 12. August.

Perseiden 2018 – Wann werden viele Sternschnuppen zu sehen sein?

In der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht der Strom seinen Höhepunkt. Aber auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag können die Sternschnuppen schon gut beobachtet werden, was vor allem für Berufstätige gut ist.

Ein wolkenfreier Himmel vorausgesetzt, sind die Sternschnuppen in diesem Jahr nach Einschätzung von Fachleuten gut zu sehen – es ist Neumond und somit stört kein Mondlicht die Sicht. Gut möglich also, dass nach der totalen Mondfinsternis vom 27. Juli das nächste Spektakel ansteht.

In welche Himmelsrichtung muss man schauen?

Auf dem Land, wo es etwas dunkler ist, sieht man die Sternschnuppen besser als in der Stadt. Weil Neumond ist, sollte es zudem nicht zu hell am Nachthimmel sein. Wer Sternschnuppen bestaunen will, legt sich auf einen erhöhten Platz und schaut in Richtung Nordosten in den Nachthimmel.

Wie viele Sternschnuppen werden zu sehen sein?

Fachleute rechnen mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde.

Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Fachleute rechnen mit bis zu 100 Meteoren pro Stunde, wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde, Sven Melchert, in Heppenheim sagt. Darunter seien einige besonders helle Leuchtspuren, die für mehrere Sekunden zu sehen seien. Sie flitzen in alle Richtungen.

Mit 60 Kilometer pro Sekunde sind sie sehr schnelle Meteore. Die Perseiden gelten deshalb auch als eine der schnellsten Sternschnuppen. Und sie bringen mit etwas Glück auch Feuerkugeln zum Vorschein. Das sind sehr helle Meteoriten, die man am Himmel mit einem farbigen Schweif sehen kann.

Was sind Perseiden?

Ihren Namen haben die Perseiden, weil sie scheinbar dem Sternbild Perseus entspringen, das um zehn Uhr abends erst im Nordosten aufgeht. Sie werden gelegentlich auch „Tränen des Laurentius“ genannt.

Der Grund: Höhepunkt der Perseiden ist kurz nach dem Todestag des Märtyrers Laurentius. Es ist überliefert, dass er am 10. August des Jahres 258 hingerichtet wurde.

Woher kommen die Perseiden?

Die Perseiden sorgen für viele Sternschnuppen am Nachthimmel.

Foto: Pedro Puente Hoyos / imago/Agencia EFE

Die Erde fliegt auf ihrer Bahn um die Sonne durch Wolken kleiner Trümmer, die Kometen auf ihrer jeweiligen Bahn hinterlassen. Der Komet, der die Perseiden erzeugt, heißt 109P/Swift-Tuttle. Er wurde im Jahr 1862 entdeckt und braucht für seine Umlaufbahn um die Sonne rund 133 Jahre.

Dabei hinterlässt er eine „Dreckspur“ im All, die die Erde alljährlich am 12. August kreuzt. Denn: Auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne begegnet die Erde immer wieder den gleichen Kometenspuren, daher treten viele Meteor-Schwärme periodisch zum gleichen Datum auf.

So spricht man Perseiden richtig aus

Die einen sagen Per|se|i|den, die anderen Per|sei|den. Laut „Duden“ ist die korrekte Aussprache Per|se|i|den.

So unterscheide ich Sterne von Planeten

Vorsicht, Täuschung: Sieht aus wie der Mars, ist aber der Mond bei der Mondfinsternis im Juli. Aber auch den Mars kann man derzeit am Nachthimmel sehen.

Foto: Yam G-Jun / dpa

Auch Planeten werden am Wochenende am Nachthimmel zu sehen sein. Doch wie kann man diese von normalen Sternen unterscheiden? Es ist eigentlich ganz einfach: Während Sterne funkeln, ist das Licht von Planeten ruhig. Derzeit hat man übrigens eine gute Sicht auf den Mars.

Was kommt danach?

Ein anderer, stets wiederkehrender Meteorsturm sind die Leoniden. Sie sind alljährlich im November zu beobachten. Dann entspringen die Sternschnuppen scheinbar dem Sternbild des Löwen, lateinisch „Leo“ – daher der Name Leoniden. Ihr Ursprung ist der Komet Tempel-Tuttle. Höhepunkt der Leoniden ist die Nacht vom 17. auf den 18. November.

"Blutmond" begeistert Menschen weltweit Die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts war unter anderem in Griechenland, Indien, Brasilien und Australien zu bestaunen. "Blutmond" begeistert Menschen weltweit

Erst kürzlich konnte man die Mondfinsternis und den Blutmond am Himmel bestaunen. Der Mond leuchtete kupferrot und zur etwa 103 Minuten langen totalen Mondfinsternis gesellte sich ein besonders heller und großer Mars. Ein ähnliches Spektakel war zuletzt vor 15 Jahren zu sehen.

Und noch etwas steht an: Nachdem es in Deutschland zuletzt 2017 zu einer partiellen Mondfinsternis kam , gibt es am 11. August eine partielle Sonnenfinsternis zu bestaunen. Das allerdings nicht in Deutschland: Sie ist nur in der Arktis und Teilen Asiens zu sehen. Hier geben wir einen Überblick über das Astro-Jahr 2018 .(dpa/W.B./bekö)