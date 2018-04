Haushalt, Papiere, Kleidung – Tipps für den Frühjahrsputz

Do, 03.08.2017, 15.24 Uhr

Das sind die Keimschleudern im Haushalt

Berlin. Wenn die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen nicht nur die Natur zu neuem Leben, sondern auch die Lebensgeister wecken, ist es Zeit für den Frühjahrsputz. Denn dann werden auch der im Sonnenlicht tanzende Staub und die unschöne Schicht auf Möbeln und Ablageflächen sichtbar.

Mit neuer Energie und Tatendrang geht es ans Werk, den Wintermuff zu vertreiben und endlich Ordnung zu schaffen. Doch wie packt man es an? Wo sollte man am besten beginnen? Und was gibt es beim Ausmisten zu beachten? Ein Überblick:

• Frühjahrsputz im Haus

Die Tradition des Frühjahrsputzes stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit, in der im Winter offene Feuerstellen für Wärme sorgten. Im Frühjahr, wenn Fenster und Türen wieder aufgerissen werden konnten, wurden dann Dreck und Ruß hinausgekehrt. Bis heute hat sich der Brauch gehalten. Im Haushalt sehen plötzlich auch die Ecken den Staubwedel oder Putzlappen, die sonst meist vergessen werden, wie Fenster, Schrankablagen, Lampen, die Speisekammer, Dunstabzugshaube oder Kühlschrankfächer.

Auch wenn die Werbung anderes suggeriert, die Reinigungsmittel, die beim normalen Putzen zum Einsatz kommen, reichen auch für das Großreinemachen im Frühjahr. Allzweckreiniger, Handspülmittel, ein Sanitärreiniger mit Zitronensäure und eine Scheuermilch für unempfindliche, scheuerbeständige Zwecke reichen völlig aus, rät das Umweltbundesamt. Dann heißt es: systematisch vorgehen, am besten in dieser Reihenfolge:

Zum Schluss folgen dann noch Küche und Bad als jeweils eigene Putzprojekte. Ähnlich wie in den übrigen Wohnräumen heißt es auch in der Küche: zunächst aufräumen, dann Schränke, Regale, Kühlschrank und Backofen von innen putzen, schließlich Herd, Schranktüren, Fliesen und Arbeitsflächen säubern. Auch hier von oben nach unten arbeiten. Zum Schluss ist der Boden an der Reihe.

Im Badezimmer beginnt man mit Toilette, Badewanne, Dusche und Waschbecken. Für die Reinigung der Toilette sollte dabei ein eigener Putzlappen zum Einsatz kommen, um die Bakterien nicht auf den Armaturen und im Rest der Wohnung zu verteilen.

Gegen Kalkablagerungen an den Armaturen helfen spezielle Kalkentferner – oder eine aufgeschnittene Zitrone, mit der man die Flächen abreibt.

• Frühjahrsputz im Kleiderschrank

Weil beim Frühjahrsputz Schränke und Kommoden auch von innen gereinigt werden, ist das die ideale Zeit, um alte Kleidung auszusortieren und Platz zu schaffen. Denn zum effektiven Ausmisten und systematischen Ordnungschaffen ist es nötig, den gesamten Inhalt des Kleiderschranks aus- und nur die Teile, die man wirklich braucht, wieder einzuräumen.

Image-Beraterin Janine Katharina Pötsch aus München rät, sich bei jedem einzelnen Kleidungsstück zu fragen, wann man es zuletzt angezogen hat und warum man es aufhebt, auch wenn es zu einem vergangenen Lebensabschnitt gehört. Zudem empfiehlt sie, seine Garderobe nach System aufzubauen:

60 Prozent Kleidungsstücke, die im Job getragen werden können

können 20 bis 25 Prozent Freizeitkleidung

5 bis 10 Prozent Kleidung für festliche Anlässe wie Hochzeiten

wie Hochzeiten 10 Prozent Sportkleidung

Dieses Video gibt darüber hinaus Tipps für die richtige Reihenfolge und das richtige Vorgehen beim Ausmisten von alten Kleidungsstücken:

• Frühjahrsputz im Aktenschrank

Nicht nur im Kleiderschrank, auch bei den Aktenordnern lohnt es sich, zwischendurch auszusortieren und Unterlagen im Schredder zu vernichten, um den Überblick zu behalten. Doch gerade bei Kontoauszügen, Belegen und Verträgen tun sich viele schwer, schließlich gibt es bestimmte Aufbewahrungsfristen, die es zu beachten gilt. Mit diesen Tipps bleiben die richtigen Unterlagen im Ordner, während die unwichtigen Papiere in den Schredder wandern:

