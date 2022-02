Berlin kann Bildung – die große Schulserie

Fr, 18.02.2022, 17.56 Uhr

Wir starten unsere große Bildungsserie. Was macht eine gute Schule aus? Was wollen Kinder wirklich lernen? Den Anfang macht die Reinickendorfer Max-Beckmann-Schule. Fünf Schüler und Schülerinnen sagen, was ihnen an ihrer Schule gefällt.