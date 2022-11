US-Moderator Jay Leno durch schwere Verbrennungen verletzt

Talkmaster Jay Leno ist leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern. Am Wochenende gerät eines seiner Autos plötzlich in Brand. Der 72-Jährige wird verletzt.

Jay Leno hat in seiner Garage in Los Angeles Verbrennungen erlitten.

Los Angeles. Der frühere Late-Night-Moderator Jay Leno (72) hat nach eigenen Angaben schwere Verbrennungen erlitten. Die habe er sich durch einen Benzinbrand zugezogen, teilte Leno am Montag mit.

„Ich bin ok. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen“, hieß es in einem Statement von Leno.

Leno soll am Sonntag in seiner Garage in Los Angeles verletzt worden sein, brachte das Portal „TMZ.com“ in Erfahrung. Demnach war eines seiner Fahrzeuge plötzlich in Brand geraten. Der TV-Star sei mit Verbrennungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Sammler von Autos und Motorrädern

Leno ist als leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern bekannt. Aus seiner Kolumne „Jay Leno's Garage“ für das Magazin „Popular Mechanics“ wurde ab 2015 eine TV-Show, die Leno moderiert. Er zählt zu den erfolgreichsten Talkshow-Gastgebern in den USA. Bis 2014 führte der Komiker durch die beliebte „Tonight Show“.

