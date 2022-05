Ed Sheeran freut sich über ein Mädchen

London. Popstar Ed Sheeran (31, "Bad Habits") ist erneut Vater geworden. "Wollte euch alle wissen lassen, dass wir ein weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen haben", schrieb der Brite auf Instagram.

Daneben postetet er ein Foto von zwei winzigen weißen Söckchen, die auf einer Strickdecke in einem Babybett liegen. "Wir beide sind so in sie verliebt und im siebten Himmel, eine vierköpfige Familie zu sein."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn sind seit Januar 2019 verheiratet. Das erste Töchterchen Lyra Antarctica kam im August 2020 zur Welt. Zahlreiche Menschen gratulierten Sheeran auf Instagram zu seinem zweiten Kind.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-371244/2

( dpa )