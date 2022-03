"Red Hot Chili Peppers"-Rocker auf "Walk of Fame" gefeiert

Los Angeles. Die kalifornische Rockband Red Hot Chili Peppers hat nun in Hollywood einen Ehrenplatz. Die Rockstars Anthony Kiedis (59), Chad Smith (60), Flea (59) und John Frusciante (52) enthüllten vor jubelnden Fans ihre Sternenplakette auf dem "Walk of Fame".

Die 1983 in Los Angeles gegründete Band wurde mit dem 2717. Stern auf dem berühmten Bürgersteig ausgezeichnet. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Veröffentlichung des zwölften Studioalbums der Gruppe zusammen. Für diesen Freitag war das neue Album "Unlimited Love" angekündigt, das erste seit "The Getaway" von 2016.

Die vier Musiker gingen vor Fotografen auf ihrem Stern zu Boden. Frontman Kiedis erinnerte an die Anfänge der Gruppe, als sie in Kellerbars in Hollywood aufgetreten seien. Als Elfjähriger habe er auf dem Hollywood Boulevard um Geld gebettelt und als Schüler sei er dort mit der Blaskapelle lang gelaufen, erzählte Bassist Flea. "Ich kenne diese Straße in- und auswendig", witzelte der Musiker.

Als Gastredner zollte Woody Harrelson (60, "Natural Born Killers", "Die Tribute von Panem") Tribut. "Ich liebe diese Kerle. Das ist die großartigste Live Band der Welt", schwärmte der Schauspieler. Auch der legendäre Funkmusiker George Clinton (80) würdigte die Band.

Die Red Hot Chili Peppers, mit ihrem ungewöhnlichen Mix aus Funk, Rap und Rock und Hits wie "Blood Sugar Sex Magik" oder "Californication", verkauften über 80 Millionen Alben, heimsten sechs Grammys ein und wurden 2012 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Ab Juni gehen sie in den USA und in Europa auf Tour, es sind auch Auftritte in Köln und Hamburg geplant.

