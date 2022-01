Neues Album The Weeknd kündigt neues Album für Freitag an

Recht kurzfristig: Das neue Album von The Weeknd kommt schon am Freitag.

Freitag? Ja, am Freitag! R&B-Superstar The Weeknd veröffentlicht in wenigen Tagen sein neues Album "Dawn FM". Mit dabei sind u.a. Schauspieler Jim Carrey, Sänger Quincy Jones und Rapper Lil Wayne.