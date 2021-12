Umweltschutz "Versuche mein Bestes" - Ed Sheeran will Bäume pflanzen

Ed Sheeran will sein Land grüner machen.

Der britische Musiker muss beruflich viel reisen. Nachhaltig sei sein Lebensstil also nicht, sagt er in einem Radio-Interview. Was er aber macht, um sein Land ein bisschen grüner zu machen.