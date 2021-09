Alvaro Soler: Wo der deutsche Spanier sich wirklich zu Hause fühlt

Berlin. Das ist so gar nicht popstarmäßig: Alvaro Soler ist immer darauf bedacht, dass es allen in seinem Umfeld gut geht. Der 30-Jährige lächelt, schiebt Stühle zurecht, schenkt Kaffee aus, achtet darauf, dass Aufnahmegeräte funktionieren.

Dabei sang er schon mit Jennifer Lopez, seine Songs wie „La Cintura“ oder „El Mismo Sol“ wurden Milliardenmal weltweit gestreamt, dazu ist er Juror bei Musikshows wie „The Voice Kids“. Über sein multi-kulturelles Aufwachsen und sein Popstar-Leben hat er ein Buch geschrieben „El Mismo Sol“ – Unter derselben Sonne.

Herr Soler, Sie sind ein Weltbürger. In Ihrem neuen Buch klingt aber an, dass Sie darauf nicht nur positive Reaktionen bekommen.

Alvaro Soler: Das kommt gelegentlich vor. Aber ich möchte nicht meckern, ich bin überhaupt kein negativer Mensch. Mit dem Buch möchte ich erklären, wie das ist, wenn man an vielen Orten aufgewachsen ist. Dadurch dass wir oft umgezogen sind, bin ich sehr spät erwachsen geworden und habe spät zu mir gefunden. Auch interessant:Popstar Adel Tawil: „Ich stand kurz vor einer Depression“

Woran zeigt sich das?

Schon als kleines Kind habe ich versucht, mich überall anzupassen. Ich wollte immer ein Teil von etwas sein.

Bezogen auf die Nationalität, wo gehören Sie hin?

Ich bin Spanier, auf jeden Fall. Aber da ich auch Englisch und Deutsch akzentfrei spreche, fragen mich viele Leute hier: Warum singst du auf Spanisch? Dabei müsste die Frage doch eigentlich lauten: Warum spreche ich überhaupt so gut Deutsch? Das irritiert viele.

Und Sie sprechen wirklich fünf Sprachen perfekt?

Spanisch, Katalanisch, Deutsch, Englisch und Italienisch.

Wie kann man sich das vorstellen?

Die Sprachen in meinem Kopf sind wie Schubladen, wenn ich ein Wort suche, kann ich sehr schnell alle aufziehen und in einer von den fünf finde ich schon das richtige. Darf ich aber nur in einer Schublade suchen, dauert es manchmal länger, bis ich auf das richtige stoße.

Nach Ihrem Design-Studium in Barcelona haben Sie sich zwei Jahre Zeit gegeben, in denen es mit der Musik klappen sollte.

Ja, ich hatte total viel Glück!

Mit 24 haben Sie einen Welthit komponiert „El Mismo Sol“, so wie jetzt auch das Buch heißt. Wie kam es eigentlich dazu, dass Jennifer Lopez, das Lied noch einmal mit Ihnen aufnehmen wollte?

Ich bin damals gerade nach Berlin gezogen, saß mit meinem Manager in einem Restaurant im Westen von Berlin. Plötzlich hörte ich, wie er ihren Namen sagt. Die Situation war absurd. Ich war sofort hellhörig, habe gefragt, was ist mit J.Lo? Aber er war unsicher, er hatte eine E-Mail von ihrem Management bekommen und wir mussten erst einmal prüfen, ob die Mail überhaupt echt ist. Und er hatte Angst, dass ich vielleicht abdrehen würde, wir kannten uns auch noch nicht so gut. Als klar war, dass ich mit Jennifer Lopez das Lied noch einmal aufnehmen würde, war ich natürlich stolz, hatte aber auch die ganze Zeit Angst, dass noch etwas dazwischenkommen könnte. Wir schickten uns Tracks hin und her. Bis dann auch in New York das gemeinsame Video aufgenommen werden sollte. Mehr zum Thema:Als J.Lo wegen Alvaro Soler ihr halbes Team feuerte

Im Video tanzen Sie beide zusammen.

Ich habe es versucht.

Wie schwer war es, neben dieser guten Tänzerin zu bestehen – und auch noch die Hüften kreisen zu lassen?

Ich stand erst einmal unter Schock, allein ihre Nähe. Ich bin zwar sehr gut in allem Musikalischen gewesen, aber in puncto Präsenz, Performance und Vor-der-Kamera-stehen hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Aber wenn ich heute ein Musikvideo mit ihr drehen würde, wäre es leichter für mich. Inzwischen habe ich dazugelernt und mehr Selbstvertrauen. Aber ich habe ihr ganz viel zu verdanken. Der Song war Nummer 1 in den Latin Billboard Charts und in Spanien schaffte ich auch endlich den großen Durchbruch.

Sie erzählen, dass Sie eigentlich eher schüchtern sind. Wie lässt sich das mit dem Showgeschäft vereinbaren?

Früher habe ich Menschen bewundert, die offen auf alle zugehen. Wenn Freunde gut Mädchen ansprechen konnten. Ich habe mich immer gefragt. Wie machen die das? Aber das hat sich schon geändert. Sonst könnte ich auch nicht TV-Sendungen wie „The Voice Kids“ machen.

Die Kinder wollten sehr gern zu Ihnen ins Team.

Aber am liebsten zu Steffi von Silbermond. Zu mir wollten immer alle Kinder mit Wurzeln außerhalb Deutschlands.

Die sehen Sie als Vorbild.

Ja, das fand ich super. Ich merkte, ich stehe für das Internationale, für unterschiedliche Kulturen. Mein internationales Team zu sehen hat mich sehr stolz gemacht. Ich liebe das. Wir hatten Kinder mit italienischem, spanischem und indischem Hintergrund, sogar ein Kind aus Uruguay war dabei.

Sie betonen, dass Sie Ihrer Intuition folgen. Wie fühlt sich etwas an, das richtig ist?

In dem Moment habe ich keine Zweifel. Dann muss ich mich nicht verstellen, es passt einfach. Lesen Sie hier:Milli Vanilli: Sänger John Davis stirbt an Corona-Infektion

Die starke Intuition ist das Spanische in Ihnen?

Eigentlich müsste ich jetzt sagen: nein. Jeder Mensch ist anders, das hat nichts mit Nationalität zu tun. Aber vielleicht sind die Deutschen doch eher der Logik verpflichtet und die Spanier eher dem Bauch, dem Gefühl. Ich mache vieles spontan. Auch bei Konzerten, dann entsteht eine besondere Magie.

Warum haben Sie das Buch geschrieben?

Ich wollte erzählen, wie es ist, wenn man nicht nur eine Nationalität und Kultur hat. Wenn man nicht in die Schubladen passt, das ist wichtig, weil das sehr viele Menschen tagtäglich so erleben. Es gibt ein Dazwischen, über das man selbst entscheiden kann und nicht die anderen. Es ist eine Ermutigung, zu den eigenen Wurzeln zu stehen.

Im Buch kommen fast keine Frauen vor. Nur eine Ex-Freundin, von der Sie sich getrennt haben.

Ja, als ich von dem Lied „Sofia“ erzähle. Ansonsten spreche ich nicht über meine Freundinnen. Ich will nicht Klatsch und Tratsch befeuern, sondern mit dem Buch Heimat und Herkunft thematisieren.

Wo ist jetzt Ihre Heimat?

Das ist häufig der Ort, den ich gerade verlassen habe.