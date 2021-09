Daniel Craig zum Ehren-Commander ernannt

London. Rechtzeitig zum Start des neuen James-Bond-Streifens zieht 007-Darsteller Daniel Craig (53) mit der Filmfigur gleich. Die Royal Navy hat den Schauspieler zum Commander ernannt, wenn auch nur ehrenhalber.

"Daniel Craig ist seit 15 Jahren als Commander Bond bekannt", sagte Marinechef Tony Radakin am Donnerstag. "Er ist ein Marineoffizier, der Großbritannien bei Missionen in aller Welt beschützt." Auch die Royal Navy erfülle diese Aufgabe jeden Tag, "indem sie wie Bond Technologie und Geschick verwendet", so Radakin. Craig zeigte sich geehrt. Er wolle sich für das Personal einsetzen, besonders für die Familien, sagte der Schauspieler.

Royal Navy und das Verteidigungsministerium haben das Filmteam bei den Dreharbeiten zum neuen Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" ("No Time to Die") unterstützt, der am 28. September in London seine Weltpremiere feiert. So ist in einem Trailer das Navy-Kriegsschiff "HMS Dragon" zu sehen. Zudem wurde auf der Luftwaffenbasis Brize Norton bei Oxford gedreht.

Craig traf auch einen echten Marine-Bond. "Es gibt einige seltsame Ähnlichkeiten zwischen dem, was wir tun. Ich hatte das Glück, während meiner Dienstzeit bei der Royal Navy die Welt zu bereisen, wie es auch die Darsteller mit ihren Drehorten getan haben", sagte Lieutenant Commander Frances Bond. "Aber ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages den Schauspieler treffen würde, der ihn spielt."

