Ob David Hasselhoff oder Nina Kunzendorf und Jasna Fritzi Bauer: In diesem Jahr steht in der Lausitz eine Reihe bekannter Schauspieler vor der Kamera - für mehrere Serien.

Serien-Hotspot Lausitz Zahlreiche TV-Stars drehen in Görlitz und Umgebung

Görlitz. In Görlitz wird bis Oktober für die Historienserie "Torstraße 1" mit Nina Kunzendorf ("Charité") und Alexander Scheer ("Gundermann") gedreht. Zuvor hatte es schon Dreharbeiten in Berlin gegeben. Die Serie wird zunächst im RTL-Streamingdienst TVnow zu sehen sein.

Erwartet werden in "Görliwood", wie die Stadt an der Neiße sich gern selbst nennt, ab Mitte September zudem David Hasselhoff und Henry Hübchen. Sie spielen sich in der Comedy-Thriller-Serie "Ze Network" selbst; ebenfalls für TVnow.

ARD-/Arte-Mehrteiler und MDR-Serie

An Schauplätzen im sächsisch-brandenburgischen Braunkohlerevier entsteht derzeit ein ARD-/Arte-Mehrteiler mit dem Arbeitstitel "Lauchhammer". In der Krimiserie ist Mišel Matičević ("Babylon Berlin") als ermittelnder Lausitz-Rückkehrer zu erleben.

Abgedreht ist schon die MDR-Streaming-Serie "Straight Outta Crostwitz", bei der unter anderem "Tatort"-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer bis Ende August vor der Kamera stand.

© dpa-infocom, dpa:210912-99-187090/2

( dpa )