Medien: Britney Spears beantragt neuen dauerhaften Vormund

Los Angeles. Die Popsängerin Britney Spears (39) hat Berichten zufolge eine Ablösung ihres Vaters als Vormund vor Gericht beantragt.

Die US-amerikanische Sängerin ("Baby One More Time") will demnach die übergangsweise eingesetzte Jodi Montgomery zu ihrem dauerhaften Vormund machen. Das berichteten übereinstimmend die US-Magazine "TMZ.com" und "People" und beziehen sich dabei auf Gerichtsdokumente.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater Jamie Spears die Vormundschaft zu übertragen. Dazu gehört auch die Verwaltung ihres Vermögens. Der Vater war im September 2019 aus "persönlichen gesundheitlichen Gründen" von dieser Aufgabe vorübergehend zurückgetreten. Montgomery sprang ein.

Seit längerem versucht Spears, ihren Vater aus dieser Position zu entlassen. Erst kürzlich zeigte die US-Doku "Framing Britney Spears", wie Jamie Spears die Vormundschaft zugesprochen bekam und seitdem nicht nur über Terminkalender, Finanzgeschäfte und Verträge seiner Tochter bestimmen kann, sondern auch kräftig daran mitverdient. Die Dokumentation fragt, ob jemand gleichzeitig ein weltweiter Superstar und eine kaum zurechnungsfähige Person sein kann, die unter Kontrolle gestellt gehört. Viele Prominente bekundeten unter dem Hashtag "#FreeBritney" daraufhin ihre Unterstützung für die Sängerin.

