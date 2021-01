Gwen Stefani: Vom Bruder zum Singen bei No Doubt motiviert

Rom. US-Popsängerin Gwen Stefani (51) ist einst von ihrem Bruder ermutigt worden, in der Erfolgsband No Doubt zu singen. "Es war Eric, der mir sagte, ich müsse in der Band singen", sagte sie der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Eric, der Älteste ihrer drei Geschwister, sei sehr kreativ und habe ein ganz besonderes Talent. Damals - Ende der 1980er Jahre - habe sich die Band ein Genre fernab vom Pop gesucht und so neun Jahre weitergemacht. "Dann habe ich das Lied "Just a Girl" geschrieben." Der Hit katapultierte die Band Ende der 1990er in die weltweiten Charts. "Ich dachte nicht, dass irgendjemand ihn je hören würde, aber er wurde im Radio gespielt: Und heute sitze ich hier", sagte Stefani.

Mit No Doubt wurde die Sängerin weltbekannt. Zuletzt veröffentlichte sie im vergangenen August mit "Let Me Reintroduce Myself" einen neuen Song, mit dem sie wieder zu ihren musikalischen Wurzeln Reggae und Ska zurück wollte, wie sie sagte. Stefani ist mittlerweile als Solokünstlerin unterwegs, sie war unter anderem Coach in der vergangenen Staffel der Talentshow "The Voice" in den USA.

