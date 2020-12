Stuttgart. Der Chorleiter Gotthilf Fischer ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren, wie seine Managerin Esther Müller der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch bestätigte.

Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:201216-99-718682/2

( dpa )

