Will Smith überrascht mit Geschenken vor Weihnachten

Los Angeles. Der Hollywoodstar Will Smith (52) hat schon vor Weihnachten begonnen, Menschen in den USA via Internet mit Geschenken zu überraschen.

"Wir geben den Menschen etwas zurück. Wir wollen Liebe und Optimismus verbreiten", sagt Smith in einem Trailer der Snapchat-Serie "Will From Home" (dt. "Will von zu Hause aus"), den das Promiportal "TMZ.com" zeigte. In dieser Staffel solle ein Licht "auf die Tapferen und Selbstlosen" geworfen werden.

In dem veröffentlichten Video wird ein 14 Jahre alter Krebspatient, der wegen Corona auch noch isoliert leben muss, mit der Spielekonsole Playstation 5 überrascht, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar war. Die Freude ist dem Jungen anzusehen.

© dpa-infocom, dpa:201215-99-697162/3

( dpa )

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen