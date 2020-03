Berlusconi spendet Millionen für Kampf gegen Corona

Silvio Berlusconi stammt aus Norditalien, dem am schlimmsten von der Coronakrise betroffenen Gebiet in Europa. Jetzt hat der Ex-Ministerpräsident Hilfe für Krankenhäuser angekündigt.

Rom. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi spendet zehn Millionen Euro für den Kampf gegen das Coronavirus in seiner Heimat. Das Geld solle an die norditalienische Region Lombardei gehen, die von dem Ausbruch besonders betroffen ist und aus der Berlusconi stammt.

Es soll unter anderem neue Betten für eine Intensivstation finanzieren, teilte der 83-jährige Mailänder Multimillionär am Dienstag auf Instagram mit. Italien ist nach China das am schlimmsten betroffene Land von der Covid-19-Lungenkrankheit. Mehr als 2100 Menschen kamen bereits ums Leben, die meisten davon in der Lombardei.

( dpa )

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen