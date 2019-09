Til Schweiger und die Suche nach der Traumfrau

Hamburg. Der Schauspieler und Kino-Regisseur Til Schweiger (55) kann das Alleinsein nicht genießen. "Mein Wunsch wäre es, eine tolle Frau zu finden", sagte er der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) in Hamburg.

Er hat auch schon ziemlich genaue Vorstellungen: "Ich muss sie hübsch finden, sie muss mich verzaubern, zum Lachen bringen und sich auch für Schwächere einsetzen. Das gibt es aber leider nicht so oft", so Schweiger, der sich vor fünf Jahren von seiner Frau Dana hatte scheiden lassen.

Eine neue Heirat schließt Schweiger nicht aus: "Ich hab' immer gesagt, ich könnte mir nie wieder vorstellen zu heiraten. Inzwischen ist das anders. Ich würde dann aber in Italien heiraten, in der Toskana, das hat Flair." Der Regisseur ("Keinohrhasen") hat ein Haus auf Mallorca, wo er sich gern mit Freunden umgibt. "Hier in Hamburg habe ich ja auch ein Haus gebaut. Aber das steht halt komplett leer. Es ist schlimm, wenn die Kinder aus dem Haus sind und man alleine in einem Riesen-Haus ist."