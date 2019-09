Tiger Woods und Justin Timberlake helfen Hurrikan-Opfern

Golfspieler Tiger Woods will mit Justin Timberlake den Opfern von Hurrikan "Dorian" auf den Bahamas mit Geldspenden helfen.

New York. Popstar Justin Timberlake und Golfer Tiger Woods wollen den Opfern von Hurrikan "Dorian" auf den Bahamas mit Geldspenden helfen.

Zusammen würden sie jeden gespendeten Dollar für ihren neuen Fonds "One Bahamas" verdoppeln, bis sechs Millionen Dollar (5,44 Millionen Euro) erreicht seien, teilten Woods und Timberlake auf Twitter mit. "Helft uns, aus den ersten sechs Millionen zwölf Millionen US-Dollar zu machen, und beteiligt Euch an unseren Bemühungen, die Bahamas wieder aufzubauen", schrieb Woods am Donnerstag auf Twitter.