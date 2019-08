Christian Slater wieder Vater geworden

Los Angeles. Der US-Schauspieler Christian Slater (50, "Interview mit einem Vampir") ist zum dritten Mal Vater geworden. Slater und seine Frau Brittany hätten ein kleines Mädchen bekommen, bestätigte der Sprecher des Schauspielers der US-Zeitschrift "People".

Es ist der erste gemeinsame Nachwuchs für das seit 2013 verheiratete Paar. Aus seiner ersten Ehe mit der Fernsehproduzentin Ryan Haddon hat Slater eine 18-jährige Tochter und einen 20 Jahre alten Sohn.

Slater wurde in den 80er Jahren durch Kinohits wie "Der Name der Rose" bekannt und spielte seitdem in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit, darunter in der preisgekrönten Hacker-Serie "Mr. Robot". 2018 war er an der Seite von Glenn Close in dem Independent-Drama "Die Frau des Nobelpreisträgers" zu sehen.