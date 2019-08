Kylie Jenner startet Geburtstagsparty mit Rosen

New York. Reality-TV-Star Kylie Jenner feiert schon mal vor: Fünf Tage vor ihrem 22. Geburtstag am 10. August postete sie auf Instagram ein Video, in dem ein großer Raum voller Rosenblüten zu sehen ist.

"Mein Haus ist bedeckt mit Rosen. Und es ist noch nicht mal mein Geburtstag, Travis Scott. Oh mein Gott!", schrieb sie dazu am Montag, mit mehreren Herzchen versehen. In dem Video hält sie eine riesige Geburtstagskarte in die Kamera, die sie offensichtlich von ihrem Freund, dem Rapper Travis Scott, bekommen hat. "Happy Birthday! Wir fangen gerade erst an. Alles Gute!", steht darauf. Im Hintergrund spielt Stormi, die einjährige Tochter des Paares, in den Rosenblüten.

Kylie ist das jüngste Mitglied des Jenner-Kardashian-Familienclans, der derzeit wohl berühmtesten TV-Familie der USA ("Keeping Up with the Kardashians"). Auf Instagram zeigt sie sich ihren 128 Millionen Fans gern als attraktive Businessfrau. Vor einigen Jahren startete Kylie Jenner ihre eigene Kosmetik-Marke, die inzwischen laut "Forbes" 900 Millionen Dollar wert sein soll und sie zur Milliardärin machte.