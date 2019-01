John Legend lernt Schwimmen

Los Angeles. Das Model Chrissy Teigen (33) hat ein Video gepostet, das seinen Mann John Legend (40) beim Schwimmunterricht zeigt.

Der US-Sänger ("All of Me") schwimmt dabei in einem Pool von Beckenrand zu Beckenrand, beaufsichtigt von einer Schwimmlehrerin. "So stolz", schrieb Teigen am Donnerstag auf Instagram zu dem Video.

Legend hatte wenige Tage zuvor getwittert, er könne nicht wirklich schwimmen. "Heute habe ich meinen ersten Schwimmunterricht genommen, seitdem ich fünf war." Daraufhin hatte unter anderem die US-Olympia-Gewinnerin Simone Manuel (22) angeboten, ihm das Schwimmen beizubringen.

( dpa )