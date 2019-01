Sternekoch Hans Haas putzt seine Küche selbst

Gisela Schneeberger und Hans Haas haben Spaß in der Küche.

Seit 14 Jahren gibt es die Kochschule von Hans Haas. Und die Küche glänzt noch so wie am ersten Tag. Ein Wunder ist das nicht.

München. Der Münchner Sternekoch Hans Haas (61) putzt sein Schwabinger Kochstudio grundsätzlich selbst. Nach Kochkursen schrubbt er erst einmal die Küche, bevor er an seinen Arbeitsplatz als Küchenchef im Münchner Sterne-Restaurant "Tantris" fährt.

"Die Kochschule gibt es jetzt 14 Jahre - und sie schaut immer noch aus wie am ersten Tag", sagte Haas bei einem Treffen mit der Schauspielerin Gisela Schneeberger, die gleich neben der Kochschule wohnt. "Wenn ich jemanden anstelle, kostet das erstens einen Haufen Geld - und zweitens muss ich dann eh noch mal nachgehen." Also greife er selbst zum Lappen. In einer Stunde sei alles erledigt.

Anlässlich des ZDF-Zweiteilers "Bier Royal", der am 28. Januar zu sehen ist, kochte Haas mit Schneeberger gemeinsam: Kalbskopf in Ciabatta auf Endiviensalat zubereitet - weil das gut zu Bier passt.

( dpa )