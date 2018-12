Jankowsky und Staehly zu "coolsten" TV-Kommissaren gekürt

Hamburg. Roland Jankowsky aus der Serie "Wilsberg" und Diana Staehly von der "SOKO Köln" sind in Hamburg als "coolste Kommissare" geehrt worden.

Beim Event "Movie meets Media" am Montagabend, das Prominente aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung zusammenführt, wurden die beiden Darsteller ausgezeichnet. Krimi-Fans hatten zuvor online für ihren Lieblingsermittler abstimmen können.

Jankowsky (50) spielt in der ZDF-Krimiserie "Wilsberg" den Kommissar Lars Overbeck, Staehly (41) verkörpert in der ebenfalls im ZDF ausgestrahlten Serie "SOKO Köln" Ermittlerin Anna Maiwald. Im letzten Jahr hatten Wanda Perdelwitz ("Großstadtrevier") und Stephan Luca ("Zorn") die Auszeichnung bekommen.

Die "Movie meets Media"-Partys des Hamburger Veranstalters Sören Bauer steigen jährlich zur Berlinale in der Hauptstadt, zum Filmfest in München und kurz vor Jahresende in der Hansestadt. Unter den Gästen jetzt im Hamburger Hotel Grand Elysée waren US-Schauspielerin Bo Derek, Komiker Karl Dall und Dragqueen Olivia Jones.

( dpa )