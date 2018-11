Rapperin Schwester Ewa ist schwanger - und muss in den Knast

Schwesta Ewa, polnische Rapperin, bei einem Konzert in Hamburg. Ein Gericht verurteilte sie zu zweieinhalb Jahren Gefängnis – jetzt ist sie schwanger.

Berlin. Sie hat in ihrem Leben schon viel erlebt: Die Rapperin Schwester Ewa (34) prostituierte sich mit 16, nahm Crack, begann dann ihre Rapkarriere. 2015 und 2018 platzierte sie ihren Alben „Kurwa“ und „Aywa“ in den deutschen Top 20.

Die Musikkarriere änderte aber nichts daran, dass sie andere Nebenprojekte weiterbetrieb. In Frankfurt am Main wurde sie in diesem Jahr zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteil t – 35-fache Körperverletzung, Steuerhinterziehung und Verführung Minderjähriger reichten dem Gericht als Grundlage für diese Strafe.

Immerhin: Der Anklagepunkte Zuhälterei und Menschenhandel wurde fallengelassen – die Prostituierten, die mit Ewa Malanda (bürgerlicher Name) in Zusammenhang gebracht wurden, gaben an, freiwillig angeschafft zu haben.

Kommt Kind im Knast zur Welt?

Doch bevor es ins Gefängnis geht, überrascht Schwester Ewa mit dem nächsten spannenden Punkt ihrer Biografie. Sie ist schwanger, verkündet sie auf Instagram. „Sie wie es derzeit ausschaut, bekomme ich mein Kind im Knast“, schreibt sie. Die Mutter des amerikanischen Rappers 2Pac habe das ja auch geschafft. „Bete für mich, dass wir einen Platz im Mutter Kind Gefängnis bekommen.“

Geplant war die Schwangerschaft laut des Textes zum Bild nicht. Wer der Vater ist, bleibt zudem vorerst unbekannt. (ses)