Fabian Hambüchen zeigt sich mit neuer Freundin

Frankfurt/Main. Ex-Turnstar Fabian Hambüchen hat seine neue Freundin Nina erstmals bei einem öffentlichem Auftritt auf dem roten Teppich präsentiert.

Der Reck-Olympiasieger von 2016 erschien am Samstag zum SportpresseBall in Frankfurt am Main in Begleitung der Sportstudentin aus Köln, mit der er bereits seit einigen Monaten liiert ist.

"Ich bin ganz entspannt. Für mich ist es ja nichts Besonderes", sagte Hambüchen zum Rummel um seine Person und lobte seine neue Lebenspartnerin: "Für sie könnten es zu viele Eindrücke sein, aber sie macht das ganz souverän."

( dpa )