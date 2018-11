Barbra Streisand fällt durch Führerschein-Prüfung

Los Angeles. Barbra Streisand (76) hat im vergangenen Jahr ihren Führerschein verlängern müssen - und ist drei Mal durch die theoretische Prüfung gefallen.

"Das ist echt schwierig. Hast du die Fragen mal gesehen?", fragte sie Moderator James Corden (40) in der neuen Ausgabe seines "Carpool Karaoke" am späten Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Fernsehen. "Ich war so nervös."

Die Schauspielerin und Sängerin sagte, sie sei schon länger kein Auto mehr gefahren. "Mein Kopf dreht sich ständig. Ich rede, denke, schreibe. Einmal bin ich falsch auf einen Highway gefahren und die Autos sind mir entgegengekommen. Da dachte ich: 'Jetzt reicht es. Ich fahre nicht mehr'."

Für die beliebte Rubrik der "Late Late Show" setzte sich Streisand aber doch hinter das Lenkrad, um mit Corden durch Los Angeles zu fahren. Die beiden sprachen dabei über Politik und sangen Lieder der Künstlerin, wie "No More Tears" oder "The Way We Were".

Auf ihrem neuen Album "Walls" protestiert die mehrfache Oscar- und Grammygewinnerin gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump.

( dpa )