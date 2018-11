Rammstein spielen auf Deutschland-Tour in Berlin

Rammstein bei einem Konzert in Estland 2017.

Rammstein touren zehn Jahre nach ihrem letzten Album endlich wieder durch Deutschland. Die Ankündigung der Termine erfolgt per Twitter.

Konzerte Rammstein geben 2019 Konzert in Berlin

Berlin. 2009 haben sie die letzte Platte veröffentlicht – zehn Jahre später gehen Rammstein offenbar wieder auf Tour. Mit einer Viralkampagne bei Twitter machen sie ihre Fans derzeit nervös. Ein neues Album ist noch nicht angekündigt.

Die Anhänger Rammsteins hoffen seit der Ankündigung zweier Konzerte in Mexiko um den Jahreswechsel 2018/2019 herum auf ein neues Werk – und entsprechende Shows in der Heimat der weltweit erfolgreichen Rockband.

Fans sollen Hashtag #gebtfeinacht nutzen

Die Viralkampagne sieht vor, dass Fans unter dem Hashtag #gebtfeinacht posten, wenn sie Hinweise auf Shows in ihrer Heimatstadt entdecken. Das Portal „Regioactive“ will von 26 geplanten Terminen in Deutschland und anderen europäischen Ländern wissen.

Laut „Musikexpress“, der auch die bisherigen Tourdaten zusammengestellt hat, hängt in Gelsenkirchen sogar schon ein Plakat mit einem konkreten Termin.

Rammstein está anunciando los conciertos con carteles y proyecciones en la calle. pic.twitter.com/PJZ4QDUBxZ — Martin Grao (@martingrao) October 31, 2018

• 27. und 28.05.2019 in Gelsenkirchen (Veltins Arena)

• 08.06.2019 in München (Olympiastadion)

• 12. und 13.06 2019 in Dresden (Rudolf Harbig Stadion)

• 16.06.2019 in Rostock (Ostseestadion)

• 22.06.2019 in Berlin (Alte Försterei)

• 02.07.2019 in Hannover (HDI Arena)

• 10.07.2019 in Brüssel (König Baudouin Stadion)

• 13.07.2019 in Frankfurt (Commerzbank Arena)

Informationen zum Kartenvorverkauf gibt es noch nicht. Morgen soll offenbar eine Pressekonferenz stattfinden. Gerüchte, dass die Band ein neues Album weitestgehend vollendet hat, gibt es schon lange. (ses)