Kylie Minogue in Berlin - Alle Infos zu Tour, Tickets und Anfahrt

Berlin. Nach ihrer Clubtour im Frühjahr geht die Popikone aus Australien im November nochmals auf Europatour. Mit „Kylie presents Golden“ kommt Kylie Minogue im November in die Hauptstadt. Das müssen Sie zum Konzert in Berlin wissen:

Wann und wo tritt Kylie Minogue in Berlin auf?

Am Montag, den 19. November findet das Konzert von Kylie Minogue statt. Die Popsängerin tritt in der Großen Arena im Tempodrom Berlin auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Gibt es noch Tickets für das Konzert der Popikone?

Ja, es sind noch Karten für das Konzert von Kylie Minogue verfügbar, allerdings ist die Show schnell ausverkauft. Es sind nur noch einige Tickets für Sitzplätze in der teuersten Kategorie erhältlich.

Die Tickets für die Show des australischen Popstars kosten 108 Euro. Bestellen können Sie die Konzertkarten z.B. bei dem Online-Ticketanbieter eventim.

Welche Songs wird Kylie Minogue in Berlin singen?

Neben ihren bekannten Hits wird der Popstar vor allem Songs aus ihrem neuen Album "Golden" präsentieren.

Mit diesen Songs trat Kylie Minogue am 4. Oktober in Leeds, England auf:

Golden Get Outta My Way Better the Devil You Know Confide in Me I Belive in You Where the Wild Roses Grow In Your Exes A Lifetime to Repair Shelby '68 Radio On Wow Can´t Get You Out of My Head Slow Kids The One Stop Me From Falling Wouldn´t Change a Thing I´ll Still Be Loving You Neighbours Especially for You Lost Without You All the Lovers New York City / Raining Glitter On a Night Like This The Loco-Motion Spinning Around

Zugabe:

Love at First Sight Dancing

Gibt es noch weitere Konzerte der australischen Popsängerin in Deutschland?

Ja, die Popikone gibt noch weitere Konzerte in Deutschland während ihrer Europatour im November. Kylie Minogue wird außer in Berlin auch in München, Frankfurt, Köln und Hamburg auftreten. Außerdem macht die Sängerin in Zürich und Wien Halt.

Wie komme ich am besten zum Tempodrom?

Fans von Kylie Minogue, die zum Konzert im Tempodrom wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom S-Bahnhof Anhalter Bahnhof und von den U-Bahnhöfen Möckernbrücke und Mendelssohn-Bartholdy-Park ist die Veranstaltungsstätte fußläufig erreichbar.

Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Autofahrer können auf den umliegenden Parkplätzen oder im Parkhaus ihren Wagen abstellen. Eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in der Nähe des Tempodroms finden Sie hier.

Was muss ich beim Einlass ins Tempodrom beachten?

In das Tempodrom in Berlin darf nur eine Tasche oder ein Rucksack mitgenommen werden, die eine Größe von DIN A4 nicht überschreiten. Größere Gepäckstücke, Getränke und Speisen, sowie technische Geräte sind nicht gestattet.

Auf dem Vorplatz des Tempodrom Berlin können eine begrenzte Anzahl von Gegenständen gegen eine Gebühr von 2 Euro aufbewahrt werden. Für größere Gepäckstücke können außerdem die Schließfächer am Potsdamer Platz genutzt werden.

