„Schwarzwaldklinik“-Star Karin Eckhold ist tot

Sie spielte das Fräulein Meis in der „Schwarzwaldklinik“, wirkte in Operetten und als Sprecherin. Nun ist Karin Eckhold gestorben.

Berlin. Es war die Zeit, als Schauspielerinnen in Arztserien noch hauptsächlich Sekretärinnen und Krankenschwestern spielten, keine Chefärztinnen und Herzchirurginnen. Doch Karin Eckhold verlieh ihrer Rolle als Fräulein Meis an der Seite von Professor Dr. Brinkmann (Klausjürgen Wussow) in der „Schwarzwaldklinik“ dennoch Nuanciertheit und Tiefgang. Von 1985 bis 1989 war sie in der ZDF-Serie zu sehen.

Nun bestätigte ihre Schauspielagentur 60plus verschiedenen Medien, dass Eckhold bereits im Juli mit 80 Jahren in Hamburg gestorben war. Unter anderem hatte die Tagesschau über den Tod von Eckhold berichtet. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin sang Eckhold auch und arbeitete als Synchronsprecherin.

Zu sehen war sie zum Beispiel 1976 als Elisa in „My Fair Lady“, spielte im Thalia Theater in Hamburg im Musical „Chicago“ und wirkte am Ernst-Deutsch-Theater in einer Produktion von „Die Affäre Offenbach“ mit.

Karin Eckhold im Jahr 2005 bei einer Talkshow.

Foto: gt56 / imago

Im TV kannten Zuschauer außerdem aus dem „Großstadtrevier“ oder der „Küstenwache“. (aba)