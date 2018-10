„Adam sucht Eva“: Gina-Lisa Lohfink zieht sich für RTL aus

Bald ziehen Promis für RTL wieder ihre Klamotten aus. In der neuen Staffel von „Adam sucht Eva“ unter anderem dabei: Gina-Lisa Lohfink.

Köln. Sie war auf der „Alm“ (ProSieben), im RTL-Dschungelcamp und im „Big Brother“-Knast (RTL II) – jetzt zieht es Gina-Lisa Lohfink (32) aufs offene Meer. Das im Trash-TV erfahrene Model macht bei der RTL-Reality-Show „Adam sucht Eva“ mit, wie der Kölner Sender am Dienstag mitteilte.

Andere prominente Teilnehmer seien Sängerin Emilija Mihailova (29, „Deutschland sucht den Superstar“) und „Love Island“-Gewinner Jan Sokolowsky (29). Die drei treffen dabei auf einer Jacht auf weitere, ebenfalls nackte, Kandidaten.

Die fünfte Staffel der Sendung beginnt am 3. November (22.30 Uhr). Die fünf Folgen werden am späten Samstagabend ausgestrahlt und sind bereits zu Beginn komplett auf RTL Now im Internet zu sehen. (dpa)