Gerhard Schröder: Diese Gäste kommen zur Hochzeiot im Adlon in Berlin

Berlin. Die Bühne zur Einheitsfeier am Brandenburger Tor in Berlin ist gerade abgebaut, da laufen wenige Meter weiter die Vorbereitungen zu einer Party mit wohl noch mehr prominenten Gästen: Altbundeskanzler Gerhard Schröder (74) und seine Frau Soyeon Kim (49) feiern an diesem Freitag ihre Hochzeit in Berlin-Mitte.

Die Party steigt abends im Hotel Adlon, nachdem beide bereits im Mai standesamtlich geheiratet haben. Zu der Veranstaltung werden hochrangige Gäste wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender, die Ex-Minister Werner Müller und Otto Schily, der Künstler Markus Lüpertz, die Unternehmer Günter Papenburg und Jürgen Großmann, Scorpions-Sänger Klaus Meine, Hannover-96-Präsident Martin Kind, der Investor Carsten Maschmeyer und seine Frau Veronica Ferres und der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu erwartet.

Verliebt ist er: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat nach Medienberichten offenbar seiner südkoreanischen Verlobten Soyeon Kim das Jawort gegeben. Für den Altbundeskanzler wäre es die fünfte Ehe. Wir zeigen, welchen Frauen er in der Vergangenheit die Treue versprach. Foto: dpa Picture-Alliance / Ahn Young-Joon / picture alliance/AP Photo

Schröder lebt in Hannover und hat auch ein Büro in Berlin, Soyeon Kim arbeitet als Repräsentantin der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest. Foto: Gerald Matzka / dpa

Nachdem die Ehen Nummer eins (mit Eva Schubach) und zwei (mit Anne Taschenmacher) zerbrachen, gab Schröder Hiltrud Marion Schwetje 1984 das Jawort. Foto: dpa Picture-Alliance / Wolfgang Weihs / picture-alliance / dpa

Schröder mit seiner dritten Ehefrau „Hillu“ und deren Tochter Franka im gemeinsamen Haus im niedersächsischen Hannover. Foto: Sven Simon / imago stock&people

Die Ehe hielt bis 1997. Foto: dpa Picture-Alliance / Martin Gerten / picture-alliance / dpa



Weiter ging es mit Doris Schröder-Köpf. 1997 heirateten der Ex-Bundeskanzler und die Journalistin. Sie brachte Tochter Klara mit in die Ehe. Das Paar adoptierte gemeinsam zwei russische Kinder. Foto: dpa Picture-Alliance / Marcel Mettelsiefen / picture-alliance / dpa

2015 wurde die Trennung des Paares nach 17 Jahre Ehe bekannt. Im April 2018 ging es zum Scheidungsrichter. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Vincent pool / picture-alliance/ dpa/dpaweb



Den Gästen entsprechend dürften auch die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Hotel sein. Allerdings ist das Hotel darin erfahren: Zuletzt hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan während seines Staatsbesuches in Deutschland im Adlon übernachtet. Daran ändert auch nichts, dass ein weiterer Staatschef wohl nicht zu Feier kommt: Wladimir Putin. Der russische Präsident soll nach Angaben aus Schröders Umfeld nicht nach Berlin reisen. Putin und Schröder pflegen dem Anschein nach eine langjährige Freundschaft.

Wladimir Putin hatte zuletzt Erfahrung mit deutschsprachigen Hochzeiten gesammelt. So war er Gast bei der Feier österreichischen Außenministerin Karin Kneissl und hatte dort eine Rede gehalten und gesungen – auf Deutsch.

Hochzeitsreise als Zeichen gegen Stigmatisierung Ostdeutschlands

Nach der Hochzeitsfeier von Gerhard Schröder steht wohl eine Hochzeitsreise an. Sie soll Schröder und Kim durch Deutschland führen. Aus Schröders Umfeld wurde ein entsprechender Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagausgaben) bestätigt. Demnach ist es der Wunsch der studierten Germanistin und Wirtschaftsberaterin Soyeon Kim, die Stätten deutscher Klassik in Weimar, aber auch eine Aufführung der Oper „Carmen“ in der Dresdner Semperoper und den Zwinger zu besuchen.

Zudem führt ihre Reise auch nach Meißen in die weltberühmte Porzellanmanufaktur und nach Bad Frankenhausen, wo sie sich das Bauernkriegspanorama des Leipziger Malers Werner Tübke (1929-2004) anschauen wollen. Soyeon Kim war im Rahmen ihres Studiums 1991 zuletzt in Ostdeutschland.

Wie es aus dem Umfeld des Paares weiter heißt, wollen die beiden mit ihrer Reise auch angesichts der aktuellen Diskussionen um rechtsextreme Vorkommnisse ein Zeichen setzen, dass die neuen Länder und besonders Sachsen ein kulturell wichtiger Teil Deutschlands seien. (dpa/ac)