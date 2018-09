Guido Maria Kretschmer heiratet heute Frank Mutters

„Ich würde gerne noch ein paar Feiertage ins Jahr bringen. Ich fände einen Guido-Maria-Kretschmer-Tag so schön, an dem alle einkaufen dürfen. Vom Staat kriegt dann jeder 50 Euro einmal im Jahr.“

„Ich bin so glücklich, dass das Kleid in so einem schönen Schrank wohnt.“

Keitum. Der Modedesigner Guido Maria Kretschmer („Shopping Queen“) feiert am Samstag auf Sylt Hochzeit mit seinem langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters. Die beiden sind bereits seit mehr als 30 Jahren zusammen und leben seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Die kirchliche Trauung soll in Keitum in der Kirche St. Severin stattfinden.

Das Paar erwarte ungefähr 200 Gäste, sagte der 53-Jährige der Bahn-Kundenzeitschrift „DB Mobil“ in der Augustausgabe. „Wir haben eine tolle Pfarrerin, die uns unterstützt. Die ist überzeugt, dass es für die Gläubigen toll wird. Und die, die nicht an Gott glauben, haben auch eine super Zeit.“ Kretschmer hat die neuen Uniformen für die Bahn entworfen .

Guido Maria Kretschmer: Heirat soll ein Zeichen setzen

Auf seiner Website schreibt er: „Frank ist das Beste, was mir bisher im Leben passiert ist und je passieren wird. Und weil die Liebe das Größte ist, egal wo man herkommt oder was man macht, wollen wir mit unserer Heirat auch ein Zeichen setzen im Sinne der Ehe für alle.“

Auch beruflich läuft es für den 53-Jährigen gut. Ende August verkündete er auf Facebook, dass am 25. Oktober die erste Ausgabe seines Magazins „Guido“ erscheinen wird. Nach Barbara Schöneberger oder Joko Winterscheidt ist Kretschmer damit der nächste Promi, der eine eigene Zeitschrift erhält. (dpa/jha)