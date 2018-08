18 Teams lieferten sie sich am Samstag in Jelgava einen Wettstreit um das beste aus mindestens 2000 leeren Milchtüten gebaute Boot. Angetrieben wurden diese allein mit Muskelkraft.

Spaßrennen Kurios: Milchtüten-Regatta in Lettland

Jelgava. Mit selbstgebauten Wasserfahrzeugen aus Milchtüten sind 18 Teams in Lettland zu einer kuriosen Regatta ausgelaufen. In der Stadt Jelgava lieferten sie sich am Samstag einen Wettstreit um das beste aus mindestens 2000 leeren Milchtüten gebaute Boot.

Für das Spaßrennen wandelte jedes Team diese zu schwimmenden Untersätzen um.

Mit einem einfachen Floß war es dabei nicht getan: Auf dem Fluss Lielupe schwammen unter anderem der Nachbau eines historischen U-Boots und ein mit einer Holzkonstruktion verstärktes Milchtüten-Auto. Angetrieben werden durften die Eigenbauten nur mit Muskelkraft.

Die Regatta fand nach Angaben der Veranstalter zum 16. Mal statt und widmete sich in diesem Jahr thematisch dem 100. Staatsjubiläum Lettlands. Neben einem Preis für das schnellste Boot wurden auch mehrere Kreativpreise vergeben.

