Jan Ullrich: Festnahme in Frankfurter Hotel

Jan Ullrich hätte eigentlich in Kürze eine Therapie antreten sollen. Kurz nach der Ankunft in Frankfurt gab es einen Polizeieinsatz.

Ex-Radprofi Jan Ullrich in Frankfurter Luxushotel festgenommen

Berlin. Das Drama um Jan Ullrich geht weiter: Jetzt ist der Ex-Radsportler in Frankfurt von der Polizei festgenommen worden. Die Polizei berichtete am Freitag von der Festnahme eines 44-Jährigen Hotelgastes in einem Luxushotel im Stadtteil Sachsenhausen.

Der Hotelgast war mit einer Escortdame in Streit geraten und hatte die Frau angegriffen. Sie soll so verletzt worden sein, dass sie medizinisch versorgt werden musste. Auf Twitter bestätigte die Polizei am Mittag indirekt, dass es sich bei dem Verdächtigen um Jan Ullrich handelt. Zu den weiteren Umständen des Vorfalls gab die Polizei bisher keine Auskunft.

Informationen von „Bild“-Zeitung und Hessischem Rundfunk (HR) deuten daraufhin, dass die Behörden sogar wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermitteln. Laut HR sei das Opfer nach eigenen Aussagen gewürgt worden, bis ihr schwarz vor Augen wurde. Der Sender beruft sich auf Informationen der Staatsanwaltschaft. Der 44-jährige Hotelgast soll bei seiner Festnahme unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben.

Ja, das können wir bestätigen. Weitere Infos gibt es hier: https://t.co/hAHLPRRq8f *dp — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) August 10, 2018

Der Polizeieinsatz erfolgte im Hotel „Rocco Forte Villa Kennedy“. Das Hotel selbst wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern. „Dazu gibt es derzeit keine Informationen“, hieß es auf Anfrage unserer Redaktion.

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage

Neben der „Bild“-Zeitung hatte auch die „Wetzlarer Neue Zeitung“ berichtet, dass es sich bei dem Festgenommen um Jan Ullrich handele.

Es wäre das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass Ullrich in Gewahrsam genommen wird. Erst vor sechs Tagen war der ehemalige Profisportler aus der Haft in Palma de Mallorca auf der Ferieninsel freigekommen.

Er hatte sich zuvor Handgreiflichkeiten mit Gästen des Schauspielers Til Schweiger auf einer Party geliefert. Ullrich war unerlaubt bei Schweiger erschienen und hatte wohl einen Streit begonnen. Ihm wurde ein Kontakverbot zu Schweiger auferlegt. Der Ex-Radprofi kündigte anschließend an, eine Therapie machen zu wollen. Die beiden sind Nachbarn auf Mallorca. Til Schweiger attackierte das Magazin „Bunte“ wegen dessen Berichterstattung wenig später. (ac/dpa)